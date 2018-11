Pochi bus sulla ss 113, a Messina gli studenti restano a piedi. Biancuzzo: “Affidare servizio a ditta privata”

4 novembre 2018 14:30

La proposta del consigliere di circoscrizione Biancuzzo: “autorizzare al transito gli autobus privati per raggiungere Messina e viceversa”

Un servizio bus che colleghi la zona nord con il centro città di Messina. È questa la richiesta che il consigliere della VI Circoscrizione fa all’Amministrazione comunale, segnalando gravi disservizi in materia di trasporto pubblico per i residenti, e in particolar modo gli studenti, della zona nord della città. “Da diversi giorni– scrive Biancuzzo- lavoratori e studenti hanno difficoltà a raggiungere in tempo i posti di lavoro ed ancora di più di garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti impossibilitati di poter raggiungere le rispettive scuole e rincasare in sicurezza”.

Per Biancuzzo gli ultimi provvedimenti in materia di trasporto urbano tagliano fuori l’intero territorio della estrema riviera nord. Il consigliere chiede quindi di autorizzare le ditte private provenienti da Capo D’Orlando, Sant’Agata Militello, Milazzo e Saponara a raggiungere la città, tramite la strada statale 113/dir., come veniva fatto fino agli anni 80, visto che attualmente gli autobus giunti a Ponte Gallo si immettono sulla tangenziale per raggiungere Messina.

“Chiedo, al Presidente dell’ATM , conclude Biancuzzo, di trasferirsi nel villaggio San Saba e frequentare tutti i giorni l’istituto scolastico Francesco Petrarca di Ganzirri per rendersi conto della grave situazione che si è determinata”.