Banche, in Sicilia 90 comuni senza sportelli: maglia nera anche per Messina

21 novembre 2018 15:57

Sicilia fanalino di coda per il numero di banche: 90 comuni dell’Isola senza sportelli. Male anche Messina

Cala in Sicilia il numero delle banche e il relativo numero di sportelli. La città più servita in Sicilia è Palermo, con 340 sportelli, seguita da Catania, che ne conta 283. Terzo posto per Messina: la città dello Stretto ne conta 179. Seguono Trapani (132), Agrigento (130), Siracusa (108), Ragusa (100), Caltanissetta (83) ed Enna (56). È quanto emerge dal Rapporto annuale sul credito. Nei comuni in Sicilia, il numero di banche è sceso da 70 nel 2005 a 60 nel 2017: 1.411 gli sportelli operativi in totale. In Sicilia c’è uno sportello bancario per ogni 3584 abitanti. Un dato che dimostra un netto divario rispetto alle altre regioni d’Italia, basti pensare che in Toscana il rapporto è di 1 a 1788. L’assessore regionale Armao ha ribadito che in Sicilia per rafforzare i servizi finanziari servono “un potenziamento dei servizi tecnologici e sinergie con Poste italiane“.