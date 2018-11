Scuole in subbuglio a Messina: il piano di dimensionamento lascia scontenti il “Seguenza” e l’istituto “Paradiso”

13 novembre 2018 19:46

Messina, il consigliere La Tona chiede la riconvocazione della Conferenza Territoriale

Scuole di Messina in subbuglio per il nuovo piano di dimensionamento degli istituti scolastici. I Consigli di Istituto del Liceo Scientifico “Seguenza” e dell’ I.C. “Paradiso” lamentano lo “smembramento” compiuto dalla Conferenza Territoriale al fine di salvaguardare l’autonomia del Liceo Maurolico, al quale a sua volta è stato tolto il Liceo Scientifico Galilei di Spadafora, e dell’ Istituto Comprensivo Vittorini.

“Nella qualità di consigliere comunale– commenta La Tona- non posso che sottoscrivere l’esigenza di salvaguardare l’esistenza e l’autonomia scolastica di ogni istituzione, ma, al contempo, ritengo assolutamente inaccettabile che ciò avvenga a discapito dell’integrità e dell’autonomia di altri istituti scolastici.

Ritengo, infatti, che la Conferenza avrebbe dovuto esaminare altre soluzioni, senza dimenticare che l’identità di una scuola non è fatta solo di numeri, ma di progetti e di sacrifici di un intera compagine scolastica che non possono essere, tout court, sacrificati sull’altare di meri calcoli numerici.

Sulle vicende comunali, in particolare, più di stretta pertinenza del Consiglio comunale, non si capisce per esempio perché l’I.C. Leopardi – sottodimensionato di recente – sia stato aggregato all’I.C. “Giovanni XXIII”, mentre per l’I.C. Vittorini – sottodimensionato da anni – si è proceduto allo scorporo di una parte dell’I.C. “Paradiso” pur di salvarlo”.

La Tona chiede quindi a De Luca, nella qualità di sindaco metropolitano, di riconvocare con urgenza la Conferenza Territoriale al fine di valutare altre soluzioni rispetto a quelle proposte per evitare lo “smembramento” di alcuni istituti scolastici proponendo, invece, soluzioni che siano eque ed uguali per tutti, nell’intento superiore di salvaguardare la storia e l’integrità sia degli istituti normo – dimensionati sia di quelli sotto sottodimensionati.