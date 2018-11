Messina, Sciacca si dimette: non è più consigliere comunale

2 novembre 2018 12:16

Messina, Gaetano Sciacca rassegna le dimissioni da consigliere comunale: al suo posto subentra il primo dei non eletti Giuseppe Fusco

Il consigliere comunale e candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative a Messina Gaetano Sciacca ha presentato le dimissioni. Non si conoscono al momento le ragioni, dal momento che non è arrivata ancora alcuna comunicazione ufficiale. La ragione più attendibile è che l’ex candidato sindaco abbia deciso di lasciare per motivi legati all’inconciliabilità degli impegni di consigliere pentastellato con quelli all’ispettorato del lavoro. A dare notizia delle dimissioni anche il sindaco di Messina De Luca, che su fb commenta: “Ho letto in questo momento la lettera di dimissioni irrevocabili dal consiglio comunale di Gaetano Sciacca, appartenente al gruppo consiliare di 5 stelle, ma non sono spiegate le relative motivazioni. Spero nulla di grave! Ringrazio comunque l’ing. Gaetano Sciacca per l’attività svolta in consiglio comunale”. Al posto di Sciacca subentrerà il primo dei non eletti Giuseppe Fusco.