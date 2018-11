28 novembre 2018 09:20

Gioveni: “un novembre di rifiuti e discariche nella città di Messina! Rilascio certificazione di “danno all’ambiente e alle persone” finalizzata al versamento del tributo TARI nella misura massima del 20%, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento IUC”

Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale, in riferimento alla recente e reiterata presenza di tonnellate di rifiuti nella città di Messina e a quanto richiesto in oggetto, fa presente quanto segue: “nell’ultimo mese la nostra città è stata letteralmente sommersa da tonnellate di rifiuti che hanno pregiudicato e stanno ancora in parte pregiudicando le condizioni igienico-sanitarie dei cittadini in quasi tutte le zone, dal centro alle periferie! E poco importano adesso le cause di tali gravi disservizi (guasto mezzi, presunti boicottaggi, bocciatura piano industriale, divergenze di vedute fra CdA e direttore generale ecc.), specie ai contribuenti che puntualmente pagano la tassa sui rifiuti (per altro fra pochi giorni scadrà la rata a saldo per l’anno 2018), ai quali non gli si può più chiedere di pagare un servizio che non funziona o che, come in questo ultimo interminabile mese, non ha funzionato! Invero, nell’estate dello scorso anno, in condizioni ambientali simili a queste, lo scrivente aveva già inoltrato la presente richiesta a codesta ASP, ma senza ottenere il giusto riscontro, probabilmente per l’evidente e comprensibile clamore che esso avrebbe generato! Ma se una così estrema opzione è stata prevista nel vigente Regolamento comunale in tema di rifiuti, un motivo pure ci sarà! Anzi, evidentemente doveva servire e serve a far tenere alta l’attenzione da parte di chi, nel rispetto dell’ambiente e della cittadinanza, è tenuto a gestire al meglio il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti! Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale, rilevato il prolungato “scempio ambientale” perpetratosi in gran parte della città di Messina, chiede all’ASP di valutare concretamente la possibilità di riconoscere e certificare il “danno all’ambiente e alle persone” nell’ambito della città di Messina, causato dalla recente e reiterata presenza di quintali di rifiuti e numerose discariche, utile ad autorizzare “il pagamento del tributo da parte dei soggetti coinvolti nella misura massima del 20%”, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale”.