Rifiuti, De Luca furioso: sindaco svela retroscena inquietanti sull’emergenza a Messina. Dal complotto al sistema per aumentare gli straordinari: “Calci in culo a chi ha lucrato”

26 novembre 2018 20:32

È un bollettino di guerra quello che si legge oggi sulla pagina fb del sindaco di Messina. Il primo cittadino, reduce dalla maratona a Palazzo Zanca per l’approvazione delle delibere del Salva Messina, piano di riequilibrio compreso, ha trovato finalmente il tempo per raccontare ai cittadini la sua versione dei fatti sull’emergenza rifiuti che ha messo in ginocchio Messina.

Il sindaco non ha perso la sua solita verve e da ieri sulla sua pagina fb sono apparsi diversi post in cui punta il dito contro il sistema della gestione rifiuti di Messina Servizi. Già nella giornata di ieri il sindaco aveva iniziato a parlare di “un complotto”, creato ad arte per screditare il suo operato di sindaco.

Molte strade di Messina in effetti, come anche noi di StrettoWeb più volte vi abbiamo raccontato, in questi giorni sono state pulite a zone alterne, gli interventi di bonifica della città sono stati realizzati a macchia di leopardo. Ancora in tante zone, sebbene i cassonetti siano stati svuotati, restano montagne di sacchetti di spazzatura. I cassonetti sono vuoti, ma la spazzatura è rimasta a terra. In sostanza sembrerebbe che gli operatori di Messina Servizi si stiano limitando solo a svuotare i cassoni Rsu, tra l’altro non tutti. Addirittura in una stessa via è possibile trovare cassonetti stracolmi, spazzatura in strada e a pochi metri cassonetti vuoti e marciapiedi puliti.

L’irrefrenabile sindaco oggi ha quindi deciso di raccontare alcuni fatti, che se dovessero essere veri, sarebbero davvero inquietanti. Riportiamo di seguito un messaggio postato da De Luca sulla sua pagina, si tratta di una conversazione privata, di un messaggio inviato al sindaco e riportato dallo stesso De Luca sulla sua pagina fb:

“In sostanza questi due lavoratori hanno detto che è una tecnica che a Messinambiente hanno sempre fatto prima di Natale per farsi autorizzare lo straordinario. Rallentano la raccolta in modo tale che poi per risolvere la crisi bisogna fare i doppi e tripli turni e a dicembre si prendono anche fino a 5mila euro tra straordinario e bonus. Dice che di solito arrivano così a fare 100 ore di straordinario! Che tutto viene deciso dai capi servizio che danno ordine “di andare a 1” che significa che il lavoro che potrebbero fare in un giorno, lo fanno in 4 giorni, lasciando cumuli di spazzatura in posti nevralgici. E se qualcuno tra i lavoratori si rifiuta, lo mettono a turno dalle 21,00 alle 3,00 di notte e gli fanno le peggiori angherie. Questi capi servizio loro li chiamano “i settimi” cioè quelli del 7 livello.

Poi hanno detto anche che stiamo perdendo un sacco di tonnellate di cartone che i servizi non vogliono trattare e lo fanno prendere ai privati.

Cateno io mi affido a te scrivendoti queste cose, perché comprendi che sono delicate e potenzialmente pericolose. Sono nelle tue mani e mi fido di te. Sono pronto a fare ispezioni e accessi come la settimana scorsa ma non mi abbandonare. Se sei con me io non ho alcun timore”.

Lo sfogo del sindaco De Luca non è certo finito qui. De Luca ora dopo ora ha continuato a pubblicare altri post in cui spiega passo passo tutti i retroscena dell’emergenza. “Non cerco vendetta– ha scritto il sindaco- ma chiedo solo giustizia per la mia comunità. Chi ha lucrato in questi anni sui disservizi della raccolta rifiuti anche con metodi che rasentano la mafiosità sarà presto preso a calci in culo, senza se e senza ma. Chi tenterà di difendere un sistema marcio è un sodale convivente“.