“Conoscere Messina per amarla”: il progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori

14 novembre 2018 15:44

Al via il progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori per riscoprire alcuni beni culturali più rappresentativi della città di Messina

Venerdì 16, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si svolgerà il primo incontro del progetto “Conoscere Messina per amarla. Nell’arte l’identità da ritrovare”, promosso dal Soroptmist Club di Messina e patrocinato dal Comune di Messina. Condiviso con molti club service e associazioni che operano in città, il progetto è dedicato agli studenti delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di porre particolare attenzione su alcuni beni culturali più rappresentativi della città di Messina al fine di diffonderne la conoscenza e accrescere il senso di appartenenza delle giovani generazioni. Articolato in sei incontri tematici, si propone di veicolare messaggi ai giovani, stimolare l’amore per la città ed esortare l’impegno di coloro che istituzionalmente ne hanno titolarità, attraverso l’esplorazione e il monitoraggio della condizione attuale di tali beni, della qualità urbana circostante e del grado di accessibilità e fruizione. Il coinvolgimento delle scuole si concretizza con l’istituzione di un concorso “La città che vorrei” attraverso la realizzazione di un elaborato scritto o grafico degli studenti e la premiazione di quello giudicato rispondente ai requisiti del bando. I temi degli incontri, che si terranno nel Salone delle Bandiere, saranno venerdì 16 ”Le fontane di Messina”; venerdì 25 gennaio 2019 “I forti cinquecenteschi”; venerdì 22 febbraio “I forti umbertini”; giovedì 7 marzo “La Zona falcata e la Cittadella”; venerdì 5 aprile “L’architettura eclettica post-terremoto” e venerdì 17 maggio “Il Gran Camposanto”.