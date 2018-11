Messina, concorso dei presepi nella VI Circoscrizione: disponibili i moduli per iscriversi

Nel quadro delle manifestazioni natalizie, la VI Circoscrizione, in continuità con la tradizione degli anni precedenti, promuove il “Concorso dei Presepi”. Anche la XVI edizione di quest’anno è dedicata ad Ivan Pagano, prematuramente scomparso. I residenti, le scuole e le parrocchie del comprensorio circoscrizionale, cui l’iniziativa è rivolta, possono ritirare i moduli di partecipazione nella sede della Municipalità in via Consolare Pompea n. 1853 a Ganzirri, oppure scaricarli dal sito istituzionale della VI Circoscrizione. Venerdì 14 dicembre è il termine ultimo di presentazione delle istanze di adesione al concorso. I Presepi, suddivisi nelle categorie tradizionale, in miniatura, originale e professionale, verranno esaminati da una giuria presieduta dal cultore di storia e tradizioni messinesi, Nino Principato.