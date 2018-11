Messina il Questore ricorda Omayma Benghaloum, la tunisina uccisa dal marito

27 novembre 2018 16:02

Il Questore di Messina ha ricordato la 34enne uccisa dal marito: era una mediatrice culturale che lavorava presso l’ufficio immigrazione della polizia

Il Questore di Messina Mario Finocchiaro nella giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ha ricordato Omayma Benghaloum, la mediatrice culturale che lavorava presso l’ufficio immigrazione della Polizia di Stato. La 34enne assassinata dal marito si occupava di accoglienza. “Si era ben integrata nella realta’ italiana – ha detto il questore – e voleva dare il suo contributo ma e’ stata vittima della violenza brutale del marito e di una gelosia inspiegabile Nel suo ricordo e per quello delle altre vittime proseguiremo sempre di piu’ contrasto a questo fenomeno. Per combattere la violenza contro le donne la polizia e’ in prima linea – ha concluso Finocchiaro – e attraverso il protocollo firmato ieri in prefettura si sono messi in rete piu’ enti e forze dell’ordine”.