Olio di oliva taroccato, sequestrate decine di tonnellate: controlli e sanzioni anche a Messina

20 novembre 2018 12:50

Conclusa la Campagna controllo oleario dei Carabinieri, sanzioni e sequestri anche a Messina

28 tonnellate di olio di oliva sequestrate, 31 sanzioni per oltre 27mila euro, 36 diffide per irregolarità e due denunce. È questo il bilancio della Campagna controllo oleario 2018 condotta dai Carabinieri presso le aziende agricole del territorio nazionale, Messina compresa. Dal 15 ottobre al 15 novembre sono state controllate oltre 150 aziende, 46 delle quali risultate irregolari. 36 in totale le diffide per le irregolarità accertate dai reparti dei Carabinieri della città dello Stretto, di Torino, Parma, Roma, Salerno. Le attività di controllo sono state condotte anche con l’ausilio dei gruppi carabinieri forestali.