A Messina si cercano modelle: casting all’Ovs per la tappa in città di “Marie Claire future visioni model search”

2 novembre 2018 16:12

Messina ultima tappa dell’edizione 2018 di “Marie Claire future visioni model search”: i casting si svolgeranno all’Ovs di Piazza Cairoli

Continua la ricerca dei nuovi volti della moda in Italia di Marie Claire, in partnership con OVS e in collaborazione con l’agenzia Brave Models.

Ogni mese una città diversa, con l’obiettivo di ricercare aspiranti modelle da introdurre nel mondo della moda per poi promuoverle anche sul palcoscenico internazionale.

12 rimane il numero dei casting, ogni mese in un negozio OVS di una città italiana diversa, e come sempre la possibilità alle partecipanti di essere selezionate per diventare protagoniste del servizio moda Future Visioni pubblicato ogni mese su Marie Claire, realizzato da stylist e fotografi professionisti.

Inoltre, tra tutte le selezionate nei 12 casting, Brave Models sceglierà i volti più interessanti a cui proporre un contratto da modella professionista.

L’edizione 2018 è ricca di novità e sorprese:

La fascia d’età delle aspiranti modelle: dai 14 ai 25 anni, invece che dai 16 ai 30 anni come nelle passate edizioni.

invece che dai 16 ai 30 anni come nelle passate edizioni. Nuovi casting Marie Claire Future visioni Enfants a febbraio e maggio dedicati ai bambini per diventare i piccoli protagonisti di un servizio moda su Marie Claire Enfants

a febbraio e maggio dedicati ai bambini per diventare i piccoli protagonisti di un servizio moda su Marie Claire Enfants Nuovo casting Curvy per diventare protagoniste di un servizio moda su Marie Claire

per diventare protagoniste di un servizio moda su Marie Claire Per tutti i casting, possibilità inoltre di diventare uno dei nuovi volti OVS per campagne pubblicitarie/ e-commerce/lookbook.

L’ultima tappa dell’edizione 2018 di Future Visioni Model Search sarà a:

MESSINA

presso il negozio OVS in Piazza Cairoli 37/39

venerdì 9 novembre

dalle 15 alle 20

Le ragazze selezionate durante il casting di Messina avranno l’opportunità di partecipare allo shooting moda previsto sabato 10 e domenica 11 novembre.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Basterà presentarsi direttamente nel negozio OVS il giorno del casting (se minorenne accompagnata) e, se vuoi, anticipaci 2 foto recenti (figura intera e primo piano) all’indirizzo mail modelsearch.casting@hearst.it indicando il numero di telefono e specificando nell’oggetto la città di riferimento.

E’ necessario dichiarare nel testo della mail di aver preso visione della Informativa Privacy di Hearst Italia disponibile al link www.hearst.it/term-condition.html#tabs-1 e di averne compreso il contenuto.

Alla fine di ogni casting le foto di tutte le partecipanti saranno scaricabili dalla gallery presente sul sito ovs.it/castingmarieclaire

Le foto delle protagoniste del servizio moda saranno pubblicate su marieclaire.it

Maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione sono reperibili su Marie Claire, marieclaire.it e ovs.it/castingmarieclaire

OVS è il primo brand italiano nell’abbigliamento donna, uomo, bambino con oltre 1.000 negozi in Italia e all’estero. Brand contemporaneo e innovativo, rappresenta la sintesi tra stile, ricerca e democraticità. Sempre in linea con i trend internazionali, grazie al lavoro e alla ricerca dei team creativi, OVS permette a tutti di creare il proprio stile in libertà, con un occhio attento alla qualità, sempre al miglior prezzo possibile. Per questo, ogni anno, 150 milioni di clienti scelgono OVS.

Brave Models. Fondata nel 2001, l’agenzia è cresciuta imponendosi nel settore sia a livello nazionale che internazionale, lanciando modelle che hanno raggiunto i massimi livelli di notorietà a livello mondiale.

Differenziandosi dalle altre agenzie, Brave ha fatto della qualità delle sue modelle la sua filosofia, diventando una vera e propria “boutique”.

Ad oggi, Brave è considerata la perfetta alternativa alle grandi, seppur importanti agenzie di Milano.