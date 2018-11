Messina, al via la gara d’appalto: 1,5 milioni per i lavori sulla Panoramica

Al via la gara d’appalto per i lavori nella strada Panoramica a Messina. La III Direzione Viabilità ha predisposto e pubblicato la determina a contrarre per i lavori di “Pavimentazione stradale Nuova Panoramica dello Stretto” per l’importo a base d’Asta di € 1.265.000,00 e per i lavori di “Barriere di sicurezza Nuova Panoramica dello stretto” per l’importo a base d’Asta di € 235.000,00 con fissazione delle gare in prossimo 28 novembre.

“Abbiamo sbloccato i finanziamenti del programma per la viabilità del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a seguito di un parere positivo che abbiamo ottenuto su sollecitazione del Sindaco della Città Metropolitana non avendo ancora il bilancio 2018 per carenze delle risorse che la regione siciliana deve integrare, circa 20 milioni di euro, per chiudere in pareggio il previsionale 2018″. Nell’ottica di accelerare la spesa per infrastrutture si stanno fissando altre gare d’appalto per numerose infrastrutture strategiche di altri comuni come ad esempio Vulcano (250 mila euro ) e LIMINA – Antillo (380 mila euro Passo Aranciara).