Isola pedonale a Messina: Sicilia Futura propone un progetto “sperimentale” [DETTAGLI]

26 novembre 2018 13:19

Messina, i consiglieri di Sicilia Futura propongono un progetto sperimentale e temporaneo, che ha già avuto parere tecnico favorevole

Per Messina un’isola pedonale “sperimentale” che comprenda viale San Martino, via Santa Cecilia e via dei Mille fino a via Maddalena. È questa la proposta dei consiglieri di Sicilia Futura faranno nella prossima seduta della Commissione viabilità, prevista per mercoledì prossimo. Quella di Sicilia è una soluzione temporanea in attesa del redigente Put e che ha già avuto parere tecnico favorevole nella scorsa consiliatura. “Ad ogni modo– dichiarano i consiglieri- eventuali ulteriori proposte che prevedono una diversa perimetrazione tecnicamente sostenibile e che trovi una sintesi tra le varie istanze pervenute saranno valutate dal Gruppo Consiliare, senza preclusione alcuna”.