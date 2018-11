Messina-Gela, tante novità per vivere il Franco Scoglio con il motto: “Avanti Scudati”

10 novembre 2018 17:54

Messina: in occasione della partita contro il Gela tornano protagoniste le iniziative che la società aveva annunciato per la gara contro il Castrovillari, poi rinviata

Il Fontalba Family Pass ma non solo. In occasione della partita contro il Gela tornano protagoniste le iniziative che la società aveva annunciato per la gara contro il Castrovillari, poi rinviata. Insieme al partner Cantine Madaudo sarà votato il “man of the match Madaudo”. Saranno i giornalisti accreditati ad esprimere la preferenza . Il calciatore che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà il “man of the match Madaudo” e riceverà come premio una cassa di Spumante Capovero Madaudo. Ma partirà anche “Avanti Scudati”, il format di intrattenimento durante le partite del Messina con la voce, l’entusiasmo e l’energia di Dino “Yanez” Fiannacca. Ospiti, le hit musicali del momento, gli approfondimenti sportivi, un programma esclusivo per gli spettatori che verranno allo stadio. Il programma inizierà un’ora prima di ogni incontro, fornirà anche aggiornamenti dai campi della Serie D ma ci saranno anche giochi ed interazione con il pubblico con l’aggiudicazione di premi a sorpresa.