Messina-Gela, parte domani la prevendita dei tagliandi d’ingresso

5 novembre 2018 10:32

Serie D: avrà inizio domani, martedì 6 novembre, la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara Messina-Gela

Avrà inizio domani , martedì 6 novembre, la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara Messina-Gela in programma allo stadio “Franco Scoglio” domenica 11 novembre alle ore 14.30. I biglietti saranno disponibili nei seguenti punti vendita autorizzati:

• Bar delle Rose, piazza Castronovo;

• Bar Maracanà, viale San Martino 403, tel. 090/2932010;

• Ricevitoria Bossa, via Tommaso Cannizzaro 132, tel. 090/669206;

• Bar dello Sport, Via Santa Cecilia, 84;

• Agenzia Il Botteghino, viale della Libertà 391, tel. 090/343818;

• Sisal Matchpoint, strada statale 114 Km 4200, Contesse (accanto McDonald).

• Tabacchi Manganaro, SS 114 km 15.300 Giampilieri Marina. Tel. 090/810761

Prevista per i tifosi giallorossi la possibilità di aderire al Family Pass Fontalba, l’agevolazione che consente l’accesso al nucleo familiare (da due a massimo cinque persone) di accedere al Franco Scoglio a prezzi agevolati: 15 euro per la curva sud e 30 euro per la tribuna A. Per aderire a “Fontalba Family Pass” è sufficiente andare sul sito internet dell’Acr Messina e scaricare la documentazione da presentare domenica alla biglietteria dello stadio all’atto dell’acquisto del biglietto.

“Fontalba Family Pass” consentirà al titolare di partecipare alle iniziative promosse dall’ACR MESSINA e da Fontalba nel corso della stagione sportiva.

I tagliandi potranno essere acquistati anche domenica, dalle 13 alle 15, presso la biglietteria del PalaRescifina. Per venire incontro alle esigenze dei tifosi e su richiesta della società, la Questura ha autorizzato lo spostamento delle transenne per il blocco delle auto dall’ingresso del PalaRescifina alla Curva Sud così da consentire agli spettatori di utilizzare il parcheggio giallo.

I tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti in prevendita presso il punto vendita autorizzato @postoriservato.it di Gela (CL):

• Tabaccheria Pepi, via Palazzi 176, 93012 Gela (CL). Tel 0933 933664

Prezzi

Curva Sud € 10 (più prevendita)

Tribuna A € 19 (più prevendita)

Settore ospiti € 10 (più prevendita)