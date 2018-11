Messina, fabbricati a rischio crollo in contrada Marotta: strada chiusa al transito

20 novembre 2018 19:06

Su segnalazione della VI circoscrizione e a seguito di un sopralluogo tecnico a Curcuraci di rappresentanti del dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo, è stato riscontrato un insieme di fabbricati pericolanti a bordo strada a rischio crollo. Accertata la situazione di emergenza e di pericolo per la pubblica incolumità, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto il divieto di transito pedonale e veicolare nella via San Giuseppe contrada Marotta, nel tratto antistante i suddetti ruderi. Agli imbocchi della strada interessata, all’intersezione della S.P. di Marotta con la bretella che collega la via Panoramica con la via Consolare Pompea (cimitero di Pace), sarà disposta la segnaletica con le indicazioni dei percorsi alternativi.