Messina, Caronte&Tourist inaugura la nuova ammiraglia: tutto pronto per la cerimonia di consegna di “Elio”

16 novembre 2018 18:11

Domani a Messina le cerimonia di inaugurazione di Elio: il primo traghetto in Italia a gas naturale liquefatto

È tutto pronto in riva allo Stretto per l’inaugurazione di Elio la nuova motonave di Caronte&Tourist. Elio, il nome è stato scelto in omaggio al fondatore del gruppo Matacena, è il primo traghetto in Italia alimentato a gas naturale liquefatto. La motonave è dotata di tre ponti e potrà accogliere 1500 passeggeri e 290 auto. Il ferry è stato costruito nei Cantieri Sefine Shipyard in Turchia ed è lungo 132 metri e largo 21,5, è dotato di thruster azimutali e viaggerà ad una velocità di 15 nodi. La nuova ammiraglia della flotta è il più grande traghetto per il servizio gommato operante nello Stretto. Domani a bordo della motonave ormeggiata al molo Norimberga di Messina, alle 11, si terrà la cerimonia di consegna: oltre alla proprietà e al Management del Gruppo C&T, saranno presenti il Presidente della Regione Siciliana, quello della Regione Calabria e le massime autorità civili, religiose e militari del territorio.