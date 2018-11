Messina, discarica abusiva a Reginella: ci sono anche carcasse di animali [VIDEO]

24 novembre 2018 13:08

La consigliera della V Circoscrizione sollecita l’intervento di Messinaservizi: “Disinfestare l’area per scongiurare epidemie”

Una discarica abusiva in quello che in origine era il torrente Reginella e da anni è strada di collegamento ai villaggi collinari a Messina. Lo spazio adibito a discarica da chi maleducatamente getta ogni tipo di rifiuti è antistante l’ingresso di condomini, l’aria è irrespirabile, il rischio infezioni è altissimo dal momento che tra i rifiuti si trovano anche carcasse di animali. “Questa mattina– racconta la consigliera della V Circoscrizione Lorena Fulco-alcuni abitanti hanno chiesto agli operatori di Messinaservizi che si trovavano sul posto se, vista la presenza di un Bobcats impegnato nella raccolta rifiuti su strada, sarebbe stato possibile pulire parte dell’area, ma per tutta risposta una volta finito il lavoro, se ne sono andati lasciando tutto com’era. Chiedo un’immediato intervento ed una disinfestazione dell’area per scongiurare epidemie”.