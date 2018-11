Il karate per contrastare il bullismo: a Messina il convegno “Contro ogni forma di violenza”

17 novembre 2018 16:10

A Messina il convegno “Contro ogni forma di violenza per un argine al Bullismo un educatore Sociale con l’arte marziale del Karate”

Domenica 25 novembre, nel Salone delle Bandiere a Messina, alle 14 si terrà il convegno “Contro ogni forma di violenza per un argine al Bullismo un educatore Sociale con l’arte marziale del Karate“.

Il progetto, organizzato dall’assessorato turismo, sport e spettacolo in Sicilia, nasce da un gruppo di lavoro individuato all’interno della esperienza U.K.I.D.A. – Unione Karate Italia e Discipline Associate – con il supporto della Delegazione di Messina del MSP ITALIA, presieduta dal maestro Angelo Minissale.

Il maestro Angelo Tosto con l’indicazione di indirizzo del Dr. Salvatore Ieni, la fattiva collaborazione di professionalità specializzate nell’ambito dell’indirizzo del progetto medesimo e a ragione che l’U.K.I.D.A. è già stata certificata nell’ambito delle discipline marziali giapponesi e orientali, ha voluto dare avvio a questo importante progetto nella Regione Sicilia.

La Sicilia per lo sviluppo sociale nel Mediterraneo – sol lucet omnibus – , con la richiesta alla Regione Sicilia– Assessorato allo Sport – perché sia al fianco dei maestri, intende realizzare attraverso un ente accreditato per la formazione in regione un corso di formazione finalizzato all’ottenimento, da parte dei partecipanti, di un attestato valido per il campo applicativo di “Educatore Sociale in arti marziali”, secondo gli indirizzi espressi dall’Unione Europea che ha identificato il ruolo sociale ed educativo della attività fisica, con indirizzi chiari riguardo al Diritto allo Sport per i cittadini dell’Unione medesima.

Educare ad affrontare la reale situazione sociale in modo responsabile rappresenta l’indirizzo principe dello scopo del corso di formazione, a ragione dello svilupparsi nella nostra odierna società di modelli comportamentali sempre più negativi, spesso evidenziati nel fenomeno del “bullismo” giovanile, ma che sottace il fenomeno educativo familiare, condizione primaria per ogni equilibrio sociale futuro.

In questo contesto, appare necessario realizzare iniziative sociali che promuovano l’educazione e favoriscano l’aggregazione, la comunicazione, la condivisione e lo scambio reciproco tra adolescenti, giovani e persone mature.

L’Unione Europea ha più volte sottolineato l’importanza dello Sport evidenziando gli aspetti sociali e culturali, nonché i valori educativi sottesi. (Unione Europea dal Trattato di Amsterdam, 2 ottobre 1997). L’attività motoria, la disciplina del Karate e delle Arti Marziali e lo Sport nel suo insieme, in sintesi, risultano un efficace veicolo di socializzazione e i luoghi dove queste attività vengono svolte diventano luoghi di aggregazione, non solo per i giovani, ma per tutti i componenti della società nella quale si sviluppano.