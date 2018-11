Messina, la proposta di Biancuzzo: “Scorporare la VI Circoscrizione e chiudere il IV Quartiere”

12 novembre 2018 10:48

Il consigliere Biancuzzo chiede al sindaco di Messina di chiudere la sede del IV Quartiere e di scorporare il territorio della VI Circocrizione: “presenterò una denuncia alla locale Procura della Repubblica per accertare chi ha stabilito questi accorpamenti”

L’11 Marzo 2004 è stata firmata, dall’allora Commissario Straordinario al Comune, la delibera n. 157 di modifica e riduzione delle Circoscrizioni. Le circoscrizioni a Messina sono passate da 14 a 6. Le località Contemplazione, Pace, Santagata, Ganzirri, Sperone, Faro Superiore, Curcuraci, Mortelle, Timpazzi, Casa Bianca, Tono, Acqualadrone, Spartà, Massa San Giorgio, Massa San Nicola, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Castanea, Piano Torre, San Saba, Rodia, Marmora, Tarantonio, Salice, Gesso, Orto Liuzzo, Ponte Gallo, sono state accorpate nella VI Circoscrizione. Per il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo l’accorpamento dei tre quartieri (11, 12 e 13) “ha danneggiato l’intero territorio dell’estrema riviera nord, conformazione diversa da un centro abitato all’altro e specie nella periferia che è veramente impossibile governare un territorio vasto come quello dell’attuale VI Quartiere”.

“Non riesco a capire- commenta il consigliere-quale logica abbia portato, nella divisione proposta dalla delibera n. 157 a delimitare il 4 Quartiere, un fazzoletto di 760 Ha attorno al Palazzo Zanca. In questa area abbiamo un Sindaco, una Giunta e 32 consiglieri comunali e come se non bastasse una sede circoscrizionale. Di contro abbiamo il 6 Quartiere di oltre 8400 Ha (12 volte il 4). Non esistono rapporti di omogeneità storico culturali tra i territori accorpati. I cittadini residenti all’estrema riviera nord sono costretti a spostarsi a Ganzirri , perché i Quartieri, 12 e 13, a Castanea e Rodia, ubicati in strutture pubbliche, sono stati inspiegabilmente chiusi, nel 2004″.

Per tali ragioni Biancuzzo chiede al sindaco di valutare l’opportunità di:

chiudere la sede del IV Quartiere, che non ha nessuna logica di esistere.

scorporare l’attuale VI Circoscrizione, accorpando l’ex 12 con l’ex 13 Quartiere, con sede presso la struttura comunale attualmente chiusa a Rodia.

“In merito a questa riduzione, fatta senza logica e fatta per danneggiare il territorio della estrema riviera nord voglio vederci chiaro presenterò una denuncia alla locale Procura della Repubblica per accertare chi ha stabilito questi accorpamenti e se c’è stato il via libera dall’allora commissione comunale“– conclude Biancuzzo,che intanto chiede al sindaco di avere tutta la documentazione in merito alla modifica e riduzione dei Quartieri fatta nell’anno 2004.