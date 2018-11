Messina, Campionato Provinciale Msp: “Real Fenice” e “Il Campetto” in testa alla classifica

21 novembre 2018 19:26

Campionato Provinciale Msp di Messina: la Kingdom frena il Real Fenice che resta al comando insieme al Campetto. Primo successo per Uragano Soccer

Il Campionato Provinciale MSP di Messina continua a regalare emozioni su emozioni; dopo la sesta giornata, si ritrovano in testa al campionato due matricole terribili: Real Fenice e Il Campetto.

Nonostante il pareggio su un ottima Kingdom, in grande ascesa, gli uomini di Franco Irrera, mantengono lo scettro del campionato: Scarlato per il Real e Lucchese per la Kingdom firmano l’1 a 1. Nella partita di recupero, Kingdom e Peloro si divisono la posta: 2 a 2 il risultato finale. Vittoria in trasferta per Il Campetto sul terreno dell’Alì Terme: i ragazzi di Sandro Olimpio rifilano ben 5 reti a Peppe Ciulla e compagni. Sugli scudi Ingemi Salvatore, autore di una doppietta; di Carpo invece la rete per i padroni di casa.

Atletico Cameris e Planet Win 365 non si fanno male: 0 a 0 il risultato finale tra i campioni e vice – campioni in carica con un assoluto protagonista: Carmelo Arcadi, n. 1 atletista.

Nella gara di recupero, la Planet Win 365, pur se rimaneggiata, ottiene i fondamentali 3 punti a discapito di un ottimo Uragano Soccer: 1 a 0 il risultato finale grazie alla rete di Cannistrà.

Vince però la gara di campionato la squadra dell’Uragano, mettendo fine all’imbattibilità della Peloro Annunziata: gli uomini di Antonio Sergi vincono per 2 a 1 contro Marsala e compagni e smuovono la classifica.

Il Camp Nou cede in casa al Messina Nord: i ragazzi di Quattrocchi non riescono a fermare i motivati “nordici” che mettono a segno un poker. Adesso la squadra cara a Tommaso Di Pietro guarda con maggiore fiducia alle posizioni di alta classifica. Sarni, Saporoso, Papale ed un autorete per il Messina. Vince e convince il Trinacria caro a Salvatore Pisano che stende gli uomini di Nicola Cadili, per 3 reti a 1. Abbadriatico per gli ospiti del San Filippo, Ficarra Giuseppe, Gemelli e Pirrone per il Trinacria.

Scoppiettante pareggio, 4 a 4 tra San Paolo e Antenati Pub: Amato, Dottore A., Fragapane S., Marchese per i sanpauloti, Ammo, Arrigo, Bottari C. ed autogol per i pubbisti.

Vince l’Euromatic di Giovanni Cardullo: in una serata ventosa, i padroni di casa danno vita ad una gara a viso aperto con gli uomini del “Generale” Pancrazio Puglia. Non basta stavolta un ispirato Giuseppe Giannetto, che fornisce assist ai propri compagni di squadra: Piccolo, Lipari e La Valle per Euromatic, Muscolino e Rizzo per la Villari Cardile.

La classifica marcatori vede sempre in testa il bomber Luca Belfiore; la Classifica Disciplina sorride invece a tre formazioni appaiate con lo stesso punteggio: Uragano Soccer, Il Campetto, Messina Nord.

MSP con il suo responsabile provinciale e regionale, Alessandro Cacciotto, sempre in fermento: martedì 4 dicembre partirà al Despar Stadium, il I° Torneo Pro Soccer.

Tanto divertimento per il mondo calcistico amatoriale trascinato dall’entusiasmo di Alessandro Cacciotto:

“E’ un torneo e non un campionato, precisa Cacciotto, con un impegno diverso rispetto alle 30 gare di campionato. Si gioca il martedì, mercoledì e solo una volta la domenica; campo da gioco Despar Stadium. 6 le formazioni con gare di andata e ritorno, coppa provincial e regionale per le vincenti:

Green Soccer Ainis, Peloro Annunziata, Football Zancle, Polisportiva Forense Zancle, Despar Stadium, Rappresentativa MSP. Quest’ultima sarà formata da Dirigenti e/o giocatori delle squadre del Campionato Provinciale e credo che contribuirà a rafforzare i rapporti tra le stesse squadre impegnate in ben 8 mesi di un avvincente campionato.

Due tempi da 35 minuti e sostituzioni illimitate così come nello stile MSP”.

VI Giornata

Camp Nou – Messina Nord 0 – 4

Trinacria Calcio – San Filippo 3 – 1

Uragano Soccer – Peloro Annunziata 2 – 1

Atletico Cameris – Planet Win 365 0 – 0

Alì Terme – Il Campetto 1 – 5

San Paolo – Antenati Pub 4 – 4

Euromatic – Villari Cardile 3 – 2

Real Fenice – Kingdom 1 – 1

RECUPERI

Kingdom – Peloro Annunziata 2 – 2

Urgano Soccer – Planet Win 365 0 – 1

PARTITE DA RECUPERARE

Villari Cardile – Uragano Soccer 13.12.2018 ore 21:00 Bonanno

Euromatic – San Filippo 17.12.2018 ore 21:00 Mili Marina

MARCATORI

12 Belfiore Luca (Peloro Annunziata)

10 Cammarata Antonio (Real Fenice),

8 Cannavò Pasquale (Real Fenice)

7 Fugazzotto Davide (San Paolo)

6 Interisano Gianfranco (Atl. Cameris)

6 Comandè Giorgio 83 (Planet Win 365)

5 Lucchese Santo (Kingdom)

5 Nitoi Ionut (Real Fenice)

Altri con meno reti.

Classifica Disciplina

Messina Nord 6 Il Campetto 6 Uragano Soccer 6 Antenati Pub 8 San Filippo 9 Villari Cardile 10 Peloro Annunziata 11 Euromatic 12 Trinacria Calcio 13 Alì Terme 15 Planet Win 365 15 Atletico Cameris 17 Real Fenice 17 Kingdom 26 Camp Nou 37 San Paolo 38

VII. Giornata

Camp Nou – Real Fenice giov. 22/11 h. 20:00 Despar Stadium

Il Campetto – Atletico Cameris giov. 22/11 h. 21:30 Despar Stadium

Planet Win – Villari Cardile ven. 23/11 h. 20:30 Despar Stadium

San Filippo – San Paolo ven. 23/11 h. 22:00 Despar Stadium

Antenati Pub – Trinacria Calcio dom. 25/11 h. 11:30 Despar Stadium

Kingdom – Uragano Soccer lun. 26/11 h. 21:00 Bonanno

Euromatic – Alì Terme lun. 26/11 h. 21:00 Mili Marina

Messina Nord – Peloro Annunziata lun. 26/11 h. 21:30 Despar Stadium