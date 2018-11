2 novembre 2018 21:00

Messina, trovato il cadevere di uomo a Zafferia: si tratta di un 51enne, indagini in corso

Tragedia nelle campagne di Zafferia a Messina: il corpo di uomo è stato ritrovato in un burrone. Si tratta di un 51enne, proprietario di un appezzamento di terreno che dista pochi metri dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere. All’origine del decesso un probabile malore, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: il magistrato ha disposto l’esame autoptico della salma. Il cadavere non presenta segni evidenti di violenza, in corso le indagini della polizia.