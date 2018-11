Messina, alloggi all’Annunziata: al via i lavori per l’allaccio alla rete elettrica

19 novembre 2018 15:14

Il vicesindaco di Messina: “I lavori dureranno dieci giorni”. Ultimati gli allacci degli impianti negli alloggi di Camaro Sottomontagna

Alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e del presidente di A.RIS.ME. Marcello Scurria, si è tenuta oggi a Palazzo Zanca l’ultima conferenza di servizi relativa al risanamento per l’allaccio delle utenze alle 50 nuove abitazioni del villaggio Matteotti all’Annunziata. Al tavolo tecnico hanno preso parte per il dipartimento comunale Urbanistica, Filippo Terranova; per l’IACP, Antonio Danzè; e per la E-distribuzione, Nicola Salvo. Nel corso dell’incontro si è registrato il completamento di tutte le procedure e delle autorizzazioni necessarie per l’installazione della cabina elettrica. “Per la stessa area d’intervento la E-distribuzione – ha evidenziato il vicesindaco Mondello – inizierà i lavori di collegamento tra la cabina esistente e quella da realizzare, nella parte esterna del cantiere, nella giornata di domani. Presumibilmente i lavori saranno completati in dieci giorni; nel frattempo si attendono notizie della ditta appaltante dei lavori che dovrà fornire, oltre le certificazioni di rito, la disponibilità per l’accesso in cantiere. Per quanto riguarda invece per gli interventi di Camaro Sottomontagna sono stati ultimati i lavori di allaccio degli impianti, l’ing. Danzè ha comunicato di avere depositato presso il dipartimento Attività Edilizie la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità). Inoltre per entrambi gli interventi – ha concluso Mondello – sono stati nominati i collaudatori amministrativi”.