La Fidapa di Melito Porto Salvo incontra Chiara Francini

21 novembre 2018 21:46

Melito Porto Salvo: la Fidapa ha il piacere di incontrare l’attrice Chiara Francini in vesti di scrittrice

La Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – International Federation of Business and Professional Women ) ha il piacere di incontrare l’attrice Chiara Francini in vesti di scrittrice. Dopo il meritatissimo successo del suo primo libro “Con la bocca piena” la Francini si è cimentata in una nuova fatica letteraria, il romanzo “Mia Madre non lo deve sapere – Ed. Rizzoli”, dove protagonista è Chiara una donna moderna con le sue fragilità ma che ha la forza di realizzarsi dopo ogni caduta. Con leggerezza ed ironia la scrittrice fa riflettere sui temi di grande importanza come le unioni civili, il rapporto madre e figlia e la maternità. L’evento, che avrà luogo nello storico edificio di Piazza Mercato Coperto Venerdì 30 Novembre 2018 alle ore 16:30 , è patrocinato dal Comune di Melito di Porto Salvo e, dopo i saluti di Patrizia Bognoni , introdurrà la dott.ssa Giulia Carerj mentre la socia Fidapa Palma Rosa Mafrici dialogherà con l’autrice. Il Direttivo della FIDAPA melitese per il biennio 2017/2019 è composto da Patrizia Bognoni Presidente, e gli altri componenti Nuccia Pizzi, Vice Presidente, Fortunata Mandica, Segretaria, Mimma Palumbo, Tesoriera e Giulia Carerj Past Presidente.