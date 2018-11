Messina, protestano gli studenti del Maurolico: “Vogliamo l’autonomia per il nostro Liceo”

29 novembre 2018 14:41

Gli studenti hanno incontrato il vicesindaco di Messina: l’Amministrazione potrà salvaguardare gli attuali assetti scolastici ancora per un anno

In piazza Unione Europea si è tenuto questa mattina un sit-in degli studenti del Maurolico, che si sono riuniti per manifestare, chiedendo il mantenimento dell’autonomia. Il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello, ha raggiunto gli studenti in Piazza, spiegando le intenzioni dell’Amministrazione, che potrà salvaguardare gli attuali assetti scolastici ancora per un anno, nelle more dello studio di possibili soluzioni al problema. La platea studentesca ha gradito la presenza dell’esponente della Giunta, che è stata sottolineata da un applauso e dalla richiesta di un confronto. Sono stati infatti ricevuti a Palazzo Zanca, nel corso del sit-in, Riccardo Morabito e Francesco Picciolo, in rappresentanza della comunità scolastica. L’incontro ha sancito, ancora una volta, l’importanza del dialogo costruttivo alla ricerca delle soluzioni, nel rispetto delle istituzioni e delle diverse sensibilità. I ragazzi hanno espresso soddisfazione per l’attenzione riservata, nel complesso, alle problematiche delle scuole, con particolare riferimento all’edilizia, per la quale – sostengono – si è di fronte ad una vera rivoluzione; l’Amministrazione ha infatti preso posizioni nette a tutela della comunità scolastica, a fronte di deficit strutturali mantenuti per decenni.