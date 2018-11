Massimo Lopez e Tullio Solenghi di nuovo insieme sul palco: appuntamento al Teatro Golden di Palermo

8 novembre 2018 20:42

Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. Appuntamento al Teatro Golden di Palermo

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni in uno Show di cui sono interpreti e autori,coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale. Mercoledì 5 dicembre si esibiranno sul palco del Teatro Golden di Palermo (ore 21) con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio la Ferlita.

Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. Un coinvolgimento emotivo che tocca il suo apice nel ricordo di Anna Marchesini.

In una recente intervista, in vista del debutto del tour, Lopez ha affermato: “Abbiamo scritto lo spettacolo nello stesso divano in cui scrivevamo gli altri spettacoli con Anna. Inizialmente abbiamo sentito un brivido ripensandoci e vedendo qualche segno di lei sul divano”.

info biglietti I Settore € 40,30 II Settore € 34,50 III Settore € 28,80

info prevendite

botteghino Teatro Golden (0916264702) / www.cinemateatrogolden.it

www.puntoeacapo.uno

circuiti Boxoffice Sicilia, Boxol, Ciaoticket