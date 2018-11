30 novembre 2018 22:36

Governo: al G20 in Argentina l’Italia tratta con l’Unione Europea sui numeri della manovra

Al G20 in Argentina l’Italia tratta con l’Unione Europea sui numeri della manovra.”Questa questione non va drammatizzata: noi siamo con l’Italia, se l’Italia è con noi”, così il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha risposto, in una conferenza a Buenos Aires. “L’atmosfera è buona, stiamo facendo progressi”, conclude.