Manovra, stasera Conte e Tria a Bruxelles. Il Premier: “dialogo aperto”

24 novembre 2018 19:44

Dopo la visita a Reggio Calabria, questa sera il premier Giuseppe Conte e il ministro Giovanni Tria saranno al tavolo con Jean Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis per aprire un negoziato tutto politico sulla manovra economica italiana. Intanto Matteo Salvini afferma: “non credo – dice il vicepremier – che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola: all’Europa serve un’Italia che cresce. E penso che sanzioni e ricatti non servano né agli italiani né all’Ue”. “La manovra – ha aggiunto – non è un pacchetto chiuso, ma non ci possono chiedere di mettere le mani nelle tasche degli italiani e togliere soldi e per quanto mi riguarda passi indietro sulla legge Fornero”.