Maltempo Sicilia, chiusa la statale 640

2 novembre 2018 22:14

Maltempo, la strada statale 640dir Di Pietraperzia è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del viadotto Villano I

La strada statale 640dir Di Pietraperzia è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del viadotto Villano I, tra il km 8,800 (innesto con ss 626) e il km 15,400 (Pietraperzia). Lo comunica l’Anas. Il provvedimento si è reso necessario per consentire di eseguire sulla struttura alcuni accertamenti tecnici da parte del personale Anas a causa di un abbassamento del piano viabile in seguito alle eccezionali precipitazioni delle ultime ore. I veicoli provenienti da Caltanissetta e diretti a Pietraperzia potranno imboccare la statale 626 al km 8,800 e successivamente la statale 560 al bivio Capodarso. Viceversa per i veicoli diretti a Caltanissetta da Pietraperzia.

(AdnKronos)