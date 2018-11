Maltempo in Sicilia: crolla strada di campagna, 6 famiglie isolate

1 novembre 2018 18:30

Maltempo in Sicilia: tra le città più colpite è Sciacca dove è stata chiusa la via Lido, mentre il cedimento di via del Pellegrinaggio, nella zona rurale di San Calogero, ha completamente isolato alcune famiglie residenti

Il maltempo non da tregua alla Sicilia. Tra le città più colpite è Sciacca dove è stata chiusa la via Lido, mentre il cedimento di via del Pellegrinaggio, nella zona rurale di San Calogero, ha completamente isolato alcune famiglie residenti, che al momento dunque non possono piu’ raggiungere il centro urbano. Fango e detriti hanno occupato anche la zona bassa della città, soprattutto nella zona compresa tra la ex stazione ferroviaria e il porto. C’e’ preoccupazione per la piena dei torrenti che comunque, al momento, hanno tenuto.