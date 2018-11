Maltempo in Sicilia: mare e vento forte, Eolie isolate

27 novembre 2018 11:39

Eolie isolate per mare e vento forti, aliscafi e traghetti fermi nei porti

Arcipelago delle Eolie isolato per il maltempo: a causa forte vento e il mare molto mosso aliscafi e traghetti sono fermi nei porti. Un centinaio di persone e’ rimasto bloccato a Milazzo insieme ai camion carichi di derrate alimentari. A Lipari, nella rada riparata di Marina Lunga, sono ferme in mezzo al mare due navi cisterna della societa’ Marnavi di Napoli. A Pignataro le raffiche di Vento hanno fatto ‘volare’ in mare una quindicina di sacchi di spazzatura che era stata raccolta dai pescatori lungo le coste maggiormente isolate e anche sui litorali.