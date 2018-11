Maltempo killer: Conte va in Sicilia

4 novembre 2018 10:31

Maltempo, il Premier Conte: “sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato almeno 10 vittime”

Maltempo– “Sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato almeno 10 vittime”. Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Sono in continuo contatto con il dipartimento della Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord”, aggiunge. Il Premier arriverà a Palermo intorno alle 11,30, poi andrà in elicottero Casteldaccia e le zone colpite dal maltempo. Dopo, con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, Conte ritornerà a Palermo per una riunione in Prefettura.