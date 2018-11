Maltempo, lutto e distruzione in Sicilia. Amata e Bucalo: “Governo intervenga”

4 novembre 2018 16:53

Le deputate messinesi di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo e Elvira Amata: “Governo centrale emani subito un decreto maltempo”

“Tanta rabbia, immenso dolore ma anche una smisurata voglia di lottare contro le avversità, per costruire un futuro senza tragedie simili”. Così le deputate nazionale e regionale di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo e Elvira Amata, esprimono profondo cordoglio, vicinanza ai familiari delle vittime ed alle popolazioni colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che nelle ultime ore, ha portato in Sicilia lutti e distruzione.

“Così come hanno già fatto la nostra leader e presidente Giorgia Meloni ed il governatore Nello Musumeci, chiediamo che il Governo centrale emani subito un decreto maltempo. Ricordiamo che la Giunta Regionale fin dal suo insediamento, ha inserito tra le priorità da perseguire, tanto il dissesto idrogeologico che l’erosione delle coste. Ma per una situazione così grave, sono indispensabili ed urgenti, interventi e investimenti economici non indifferenti che solamente il Governo Nazionale può garantire. Pertanto, oltre a ringraziare le migliaia di uomini e donne che da questa notte sono in prima linea, impegnate a dare aiuto e assistenza in tutte le zone colpite dal maltempo – concludono le deputate messinesi – invitiamo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ad attivarsi immediatamente, perché ogni giorno è prezioso per salvare vite umane”.-