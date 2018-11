Maltempo, paura a Caccamo (Pa): elicottero porta in salvo tre persone rimaste bloccate in un’ azienda agricola

3 novembre 2018 16:25

Forte ondata di maltempo anche in provincia di Palermo: a Caccamo vigili del fuoco e carabinieri portano in salvo tre familiari rimasti bloccati in un’azienda agricola

L’emergenza maltempo colpisce anche Palermo. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti per soccorrere tre persone rimaste bloccate a causa del maltempo in un’azienda agricola a Caccamo, in contrada Manchi. Le operazioni sono state coordinate della centrale operativa di soccorso istituita in Prefettura a Palermo e condotte con l’ausilio di un elicottero, che ha portato in salvo l’86enne Filippa Abbruscato, titolare dell’azienda, il figlio Antonino Ovile e il nipote Francesco. I tre sono stati trasportati a Boccadifalco, dal momento che le avverse condizioni meteo non hanno consentito l’atterraggio a Lercara Friddi.