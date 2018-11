Maltempo, disastrosa alluvione in Sicilia. Catania nel caos: auto distrutte, gravi danni [VIDEO LIVE]

16 novembre 2018 18:24

Maltempo, Catania colpita da un temporale violentissimo: l’aria fredda arriva sullo Jonio ancora troppo caldo per il periodo e scatena l’inferno. Immagini drammatiche, gravi danni

Maltempo – Una violentissima alluvione sta colpendo Catania a causa di un temporale che imperversa sul capoluogo etneo da circa 40 minuti. Nelle zone più colpite (Catania Sud) sono già caduti 70mm di pioggia, ma in tutta la città sta diluviando con una grandine violentissima. I chicchi enormi stanno provocando gravi danni, rompendo parabrezza di numerose automobili. L’acqua ha raggiunto il metro di altezza in alcune zone pianeggianti nel sud della città, paralizzando il traffico. La città è nel caos più totale, mentre la temperatura è crollata ad addirittura appena +13°C. Proprio l’arrivo dell’aria fredda su un mar Jonio ancora troppo caldo per il periodo viste le elevate temperature dei giorni scorsi, sta innescando fenomeni così disastrosi.

Le immagini in diretta:

