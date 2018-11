Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia: auto intrappolata nel fango a Salemi. Il sindaco: “Massima prudenza”

3 novembre 2018 20:56

Maltempo in Sicilia, estratta auto dal fango a Salemi. Il sindaco Venuti ai cittadini: “Massima prudenza”

Il soccorso a un auto rimasta intrappolata nel fango in contrada ‘Runza’ e la pulizia di un canale di scolo, nel quartiere Cappuccini, otturatosi a causa delle forti piogge. Questi gli interventi principali portati a termine dal Gruppo comunale di protezione civile di Salemi, che anche oggi è rimasto attivo presso il Centro operativo di via San Matteo e in stretto contatto con l’amministrazione comunale vista l’allerta meteo rossa diramata ieri dal dipartimento di Protezione civile regionale. Il sindaco, Domenico Venuti, ha rinnovato il messaggio ringraziamento già formulato ieri per il “prezioso lavoro di sostegno alla popolazione portato avanti dai volontari del gruppo di protezione civile“. Venuti ha poi ribadito l’invito rivolto ai cittadini alla “massima prudenza negli spostamenti per le prossime ore“, visto l’allerta diramato dalla protezione civile regionale anche per domani.