Mafia in Sicilia, Sava: “cosa nostra vive situazione fluida”

14 novembre 2018 15:14

“Cosa nostra sta vivendo una nuova situazione di fluidità. Siamo passati dall’inabissamento voluto da Bernardo Provenzano dopo le stragi a una Mafia che si insinua, proprio perché diventa fluida, in tutti i settori sfruttando le potenzialità anche tecnologiche e questo insinuarsi, il fatto che prenda la forma di tutto ciò che tocca, rende particolarmente difficoltoso andare poi a colpire dove questa fluidità si va a inserire”. Lo ha dichiarato Lia Sava, Procuratore Generale di Caltanissetta, nel corso della trasmissione “Fatti e Misfatti – I Fuorilegge” in onda su TgCom24 (canale 51) e condotto da Paolo Liguori. «I settori sono sicuramente ancora quelli tradizionali, se guardiamo alle statistiche dell’ultimo biennio: il traffico di sostanze stupefacente e il riciclaggio di ingenti capitali derivanti da proventi illeciti ancora continuano ad essere un fattore di interesse dell’organizzazione; a ciò si affianca – ha continuato il Procuratore Sava – il settore delle estorsioni che diventa più sofisticato ed è frutto anche questo della nuova fluidità: l’avvicinamento dell’imprenditore e il cercare prima di imporre la fornitura per arrivare poi ad assumere addirittura il controllo totale dell’impresa mafiosa sono situazioni che già a metà degli anni 2000 avevamo verificato ma che adesso, proprio in conseguenza di questa fluidità, diventano molto forti. La fluidità implica anche diventare più sofisticati: siamo sempre più lontani dallo stereotipo della mafia con la coppola e il mafioso che mangia cicoria di Provenzaniana memoria. È una mafia che diventa colta, che si internazionalizza e che tende a fare affari”.