Mafia in Sicilia, Sava: “cosa nostra teme informazione corretta”

14 novembre 2018 15:41

Mafia in Sicilia, Sava: “sicuramente l’organizzazione mafiosa vede “con terrore” l’informazione corretta e coraggiosa”

“Sicuramente l’organizzazione mafiosa vede “con terrore” l’informazione corretta e coraggiosa. Cosa nostra per sua natura tende a mistificare, a mischiare verità e bugia proprio perché è sul clima di falsità e ancor peggio sul clima di omertà che poggia la sua forza e quindi un’informazione corretta e coraggiosa è sicuramente fondamentale e dà un grosso fastidio alla Mafia”. Lo ha dichiarato Lia Sava, Procuratore Generale di Caltanissetta, nel corso della trasmissione “Fatti e Misfatti – I Fuorilegge” in onda su TgCom24 (canale 51) e condotto da Paolo Liguori. «Ciò che non le dà fastidio è invece un’informazione non corretta o peggio ancora un’informazione che vada a violare il segreto investigativo – ha aggiunto la Sava – perché rovinando le indagini si fa un favore all’organizzazione. Quindi l’informazione deve essere corretta e rispettosa delle sentenze. Ben vengano i giornalisti coraggiosi ma la verità deve rispettare le regole».