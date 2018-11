27 novembre 2018 11:32

Reggio Calabria, sabato 1 dicembre la blogger Elena Rossi ospite di “MadreTerraSud” per un evento dedicato al mondo biologico

Un sabato dedicato alla scoperta del mondo biologico a Reggio Calabria. La città si prepara ad accogliere, nella giornata di sabato 1 dicembre un evento focus sul beauty, ma non solo, incontrando la blogger di fama internazionale Elena Rossi. Official Blogger al Sana 2018, la fiera del biologico più grande d’Italia, fondatrice del gruppo “Vanity Space” e del blog collegato (patrocinato AIAB) che conta migliaia di iscritti e iscritte e protagonista di un canale YouTube con migliaia di follower, Elena Rossi sarà ospite – a partire dalle 10.30 – presso il negozio biologico MadreTerraSud, sito sul Viale Calabria all’interno de “Le Gallerie”.La blogger Elena Rossi rappresenta un punto di riferimento per utenti, consumatrici e aziende, che ne apprezzano la competenza, la passione e la filosofia. Il suo puntare su una cosmesi biologica e consapevole, ha ricevuto attestati di stima in tutti gli ambienti del mondo della bellezza naturale. La location, per l’occasione, si trasformerà in un salotto, nel quale Elena potrà interagire con i partecipanti, e regalare consigli utili per una sana cura di sé stessi. Durante l’evento Giusy Ricciardi, titolare di “MadreTerraSud”, offrirà a tutti i suoi ospiti uno sfizioso aperitivo biologico. Inoltre, per tutta la durata dell’evento, sono previsti sconti in negozio e gadget per i partecipanti. L’appuntamento è per sabato 1 dicembre alle ore 10.30, presso MadreTerraSud, dove Giusy ed Elena saranno liete di accogliere tutti i cittadini che vorranno avventurarsi ala scoperta del mondo biologico.