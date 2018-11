20 novembre 2018 16:13

La magia del Natale a Messina: in via Palermo arrivano le luminarie offerte dai commercianti

In via Palermo a Messina arriva la magia del Natale. Quest’anno i commercianti hanno deciso di autotassarsi per abbellire l’intera via con luci natalizie. Soddisfatto l’ex consigliere di Circoscrizione Marcello Cannistraci, che commenta: “I commercianti sono organizzati ed autotassati per realizzare con le bellissime luminarie un’atmosfera prenatalizia. Iniziative del genere meritano un plauso“.