Il reggino Lorenzo Festicini nominato Accademico Benemerito dell’Accademia Internazionale Mauriziana

In una solenne cerimonia celebrata da S.Emin. Il Cardinale Francesco Monterisi Gran Priore dell’Accademia Internazionale Mauriziana, avvenuta nella chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini in Roma, il reggino Cav Lorenzo Festicini, presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, è stato nominato dal Rettore dell’Accademia, Duca Fabrizio Mechi, Accademico Benemerito, nomina che si aggiunge ai traguardi raggiunti precedentemente. “Sono orgoglioso di far parte di questo prestigioso sodalizio che vanta una storia centenaria. Ringrazio il Rettore dell’Accademia, il Duca Fabrizio Mechi per la nomina concessami ed auspico che il nome della Calabria e quello di Reggio Calabria in particolare, possa essere sempre presente nelle tante iniziative in programma.”Ha dichiarato Festicini subito dopo la nomina.