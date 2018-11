Locri, il circolo Pd lancia la campagna per il tesseramento

16 novembre 2018 09:05

Locri (Rc): il Circolo PD lancia la campagna per il tesseramento all’insegna della partecipazione e della proposta

Il Circolo PD di Locri lancia la campagna per il tesseramento all’insegna della partecipazione e della proposta. Un intero weekend dedicato alle idee e ai progetti che il partito intende sviluppare sul territorio insieme a militanti, simpatizzanti e cittadini. L’iniziativa, dunque, intende andare ben oltre il pur importante momento associativo, con l’obiettivo di rilanciare l’azione politico-programmatica in un momento particolarmente complesso sotto il profilo sociale. Per il Circolo dem Locrese è fondamentale rafforzare il legame con la base e nel contempo dare nuovo vigore all’attività di radicamento sul territorio. Il gruppo dirigente avverte la responsabilità e il dovere di dar vita ad un sano protagonismo civile, che dia la spinta nella direzione di una nuova fase attraverso una proposta politica che pone la centro le problematiche e le istanze della Locride. Saranno tre giorni intensi e proficui che il Circolo PD di Locri intende sviluppare nel segno del dialogo e della condivisione. L’invito a partecipare è dunque esteso a tutti, anche perché mai come in questo momento storico è necessario recuperare quell’impegno per il bene comune che è alla base della vita democratica di ogni comunità.

Di seguito i giorni e gli orari in cui sarà possibile rinnovare la tessera o iscriversi per la prima volta presso la sede del Circolo PD di Locri, in piazza Francesco Fortugno:

Venerdì 16 novembre: 18-20

Sabato 17 novembre: 16-18

Domenica 18 novembre: 10-12