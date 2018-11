Legambiente Calabria a sostegno del modello Riace con la distribuzione di panettoni

12 novembre 2018 21:45

La campagna “Amore per il Territorio” quest’anno ha come obiettivo solidale quello di aiutare i richiedenti Asilo di Riace

Legambiente continua a sostenere il modello Riace e per questo attraverso la campagna “Amore per il Territorio” si fa sentire vicina ai richiedenti Asilo di Riace donando il ricavato della distribuzione di panettoni artigianali prodotti a Castelbuono, nel Parco delle Madonie, dall’azienda F.lli Fiasconaro (www.fiasconaro.it). “Amore per il Territorio” è un’iniziativa che, oltre a rafforzare il percorso associativo volto a contribuire all’accrescimento del valore identitario delle produzioni agroalimentari, dà modo ai regionali ed ai circoli Legambiente di raccogliere contributi da destinare alle proprie attività associative e quest’anno il modello Riace è quello che sta a cuore agli associati tanto da dedicargli la campagna. Il progetto di accoglienza per i Richiedenti Asilo di Riace, simbolo di accoglienza e di integrazione, riconosciuto a livello internazionale, che ha consentito una netta inversione di rotta sul piano sociale, economico e demografico in una delle aree più a rischio del nostro paese, merita l’attenzione da parte di Legambiente che, come per le passate edizioni, non tralascia l’aspetto solidaristico. Il modello costruito dal sindaco Mimmo Lucano e dai suoi collaboratori oggi sta andando purtroppo verso la chiusura la causa delle decisioni recentemente assunte dal Ministero dell’Interno di interrompere il flusso dei finanziamenti statali. L’unico modo per continuare a tenere accesa la speranza è rappresentato, al momento, dal sostegno alla raccolta fondi pro Riace avviata alcuni mesi addietro dalla Rete dei Comuni Solidali (ReCoSol) che proseguirà nei prossimi mesi ed alla quale, appunto, intendiamo contribuire attraverso la nostra campagna. Legambiente chiede a tutti i calabresi che si battono ed hanno espresso solidarietà per il modello Riace di sostenere l’iniziativa per continuare a far vivere l’esperienza di Riace. Per raggiungere l’obiettivo solidale e aiutare il modello Riace si può acquistare un panettone, del peso di 1 kg, che viene proposto nelle seguenti due tipologie: al cioccolato, con copertura di glassa essenza canditi; tradizionale, con uvetta e canditi d’arancia, aromatizzato al Marsala e Zibibbo. Il contributo minimo per ogni panettone è di 15€.

Per gli ordini (minimo 36) potete contattarci entro il 20 novembre a: info.legambientecalabria@gmail.com.