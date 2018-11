Lectio Magistralis del Procuratore Paci all’Università della Calabria

26 novembre 2018 20:00

Lectio Magistralis del Procuratore Aggiunto della D.D.A di Reggio Calabria, Dott. Calogero Gaetano Paci, all’Università della Calabria nell’ambito del corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia

Si terrà domani, martedì 27 novembre, alle ore 14.45 presso l’aula Solano dell’Unical (cubo19/B, ponte carrabile), la Lectio Magistralis del Procuratore Aggiunto della D.D.A di Reggio Calabria, Dott. Calogero Gaetano Paci su: “ La Costituzione della Repubblica: tavola di valori per un progetto di società giusta”. Il Procuratore Paci, che parlerà a 250 studenti di Scienze dell’Educazione, sarà premiato dal Magnifico Rettore dell’Ateneo, Prof. Gino Mirocle Crisci, per la sua costante attività di contrasto alla culture delle mafie e della corruzione. “Il Procuratore Paci, dichiara Giancarlo Costabile, è uno scienziato del diritto e un magistrato esemplare che si è sempre contraddistinto per condotte ammirevoli sul piano istituzionale e risultati professionali di assoluto valore investigativo. La sua Lectio ci consentirà di studiare con maggiore profondità ermeneutica il concetto di giustizia sociale come nucleo scientifico per la costruzione di una Pedagogia dell’Antimafia”.