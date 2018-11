Lavoro: due concorsi nella Polizia di Stato per l’assunzione di 654 Allievi Agenti

14 novembre 2018 09:15

Lavoro: il Ministero dell’Interno ha indetto due concorsi per l’assunzione di 654 Allievi Agenti

Lavoro– Il Ministero dell’Interno, per le esigenze di assunzione di un numero complessivo di 654 allievi agenti della Polizia di Stato, ha indetto, ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, i seguenti concorsi:

● a) un concorso pubblico, per esame e titoli, a 458 posti, riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;

● b) un concorso pubblico, per esame e titoli, a 196 posti, riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono collocati in congedo al termine della ferma annuale come volontari in

ferma prefissata di un anno (VFP1), oppure sono volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano tutti in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato.

Viene precisato che i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), in servizio da meno di sei mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma che siano già stati congedati da precedenti servizi in qualità di VFP1, potranno partecipare esclusivamente al concorso di cui alla lettera b) .

2. I candidati aventi titolo possono partecipare ad uno solo dei

Concorsi sopra indicati, a pena di esclusione.

Per ulteriori, complete informazioni sui requisiti, sullo svolgimento dei concorsi e le prove di esami, etc. etc., gli interessati possono consultare il Bando integrale sulla GU n.89 del 09-11-2018 al Link : 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-09&atto.codiceRedazionale=18E11500