4 novembre 2018 22:05

I manifestanti hanno dato fuoco a una bandiera degli Stati Uniti e a una dello Stato ebraico

Migliaia di persone e studenti sono scesi in piazza davanti all’ex ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e in altre città iraniane, urlando slogan come ‘abbasso gli Usa’ e ‘abbasso Israele’. I manifestanti hanno anche dato fuoco a una bandiera degli Stati Uniti e a una dello Stato ebraico.