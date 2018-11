Infortuni nei cantieri edili: a Palazzo dei Leoni incontro con il Comitato Paritetico Territoriale di Messina

16 novembre 2018 12:56

A Palazzo dei Leoni incontro tra il Comitato Paritetico Territoriale e i tecnici della Città Metropolitana di Messina. La mattinata è servita a fare il punto sull’introduzione dei nuovi obblighi in materia di notifica preliminare

Si è svolto, nella Sala Consiliare di Palazzo dei Leoni, l’incontro tra il CPT “Comitato Paritetico Territoriale” di Messina, Organismo Paritetico per l’Edilizia e tutto il personale di qualifica tecnica della Città Metropolitana di Messina.

Nel corso della riunione, organizzata dagli Uffici della Sicurezza e Prevenzione dell’Ente e promossa per aggiornare il personale sull’introduzione dei nuovi obblighi in materia di notifica preliminare, i rappresentanti del CPT, Giuseppe Moroso e Fausto Buttà, hanno illustrato il nuovo quadro di azione che si sta sviluppando, sia a livello nazionale che a livello territoriale, per aggredire il fenomeno degli infortuni nei cantieri edili e che coinvolge direttamente gli uffici della Prefettura.

Già nel luglio scorso il Prefetto di Messina, dott.ssa Maria Carmela Librizzi, ha avviato un confronto con tutte le parti sociali, coinvolgendo tra l’altro gli Organi di Vigilanza e gli Organismi Paritetici, e chiedendo il supporto delle Polizie Locali nella vigilanza sui cantieri edili. Questa azione è proceduta con più incontri tra i soggetti protagonisti della sicurezza e ha coinvolto la Città Metropolitana di Messina e il Cpt che, nell’ambito dell’applicazione della L.R. 20/2007, hanno attivato una convenzione per la formazione, l’informazione e la consulenza tecnica in tutti cantieri di committenza pubblica.

Proprio questa convenzione, di recente rinnovata, è stata adeguata alla normativa regionale, prevedendo l’attivazione anche di formazione professionale nei confronti del personale tecnico impegnato nei cantieri edili dell’Ente. L’illustrazione delle ulteriori azioni in materia di formazione ha riscosso grandissimo interesse tra il personale tecnico presente per gli importanti riflessi, in materia di qualificazione e di ammodernamento dell’organizzazione, che ne deriva dalla sua realizzazione.

Al termine della mattinata, il Segretario del Cpt Giuseppe Moroso ha ringraziato i partecipanti per l’attenzione e per le numerose domande che hanno consentito di chiarire molti aspetti nell’ambito della sicurezza dei cantieri edili, invitando gli stessi a non abbassare mai la guardia e rendere sempre alta la vigilanza e la sorveglianza.