18 novembre 2018 14:14

Incidente sulla SS106 a Badolato, auto distrutte

Un violento incidente stradale si è verificato sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto a Badolato in provincia di Catanzaro. Lo scontro è avvenuto tra due auto che con l’impatto si sono distrutte, per fortuna non ci sono state ne vittime ne feriti gravi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Foto tratta dal profilo facebook dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106.