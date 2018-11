7 novembre 2018 22:16

Terrificante incidente sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto: scontro frontale tra un’auto ed una moto, un morto. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa

Terribile incidente sulla SS106 in direzione Reggio Calabria, in località Rotondella in provincia di Matera. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ed una moto si sono scontrate frontalmente provocando un morto. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine.