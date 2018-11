L’hockeysta Egger atleta dell’anno unvs a Bolzano

21 novembre 2018 23:00

Armin Zoggeler, Carolina Kostner, Tania Cagnotto, Christof Innerhofer e ora Alex Egger. Questo il formidabile elenco degli Atleti dell’Anno premiati dalla sezione di Bolzano, presieduta da Alberto Ferrini. Egger ultimo in ordine di tempo a ricevere l’ambito riconoscimento, è stato il capitano storico dell’Hockey Club Bolzano, vincendo in 20 anni di carriera agonistica sul ghiaccio 4 scudetti, 3 coppe Italia e 2 prestigiosi trofei Ebel, ovvero campionati mittleuropei, disputati da società di 5 nazioni. Nel suo curriculum figurano anche ben 131 presenze in maglia azzurra. Conclusa quest’anno la carriera, Egger ha ricevuto il medaglione dell’UNVS dal consigliere nazionale Prando Prandi, tra i festeggiamenti da Ferrini e di Marchiori, vice presidente della sezione. Hanno reso degna cornice alla premiazione di Egger, i riconoscimenti assegnati ai Veterani al termine delle dieci sfide del Trofeo Prestige sponsorizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. In campo maschile successo di Ivano Badalotti davanti a Guido Mazzoli, Luis Zoggeler, Carlo Boaretto e Roberto Rubin. Nel settore femminile affermazione invece di Elia Valerio segretaria della sezione, nei confronti di Lucilla Bombasaro, Erika Zoggeler, Johanna Endrich e Greti Dissertori.